Brésil: la déforestation en Amazonie au plus bas au 1er semestre

Keystone-SDA

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La déforestation en Amazonie brésilienne au premier semestre a atteint son plus bas niveau en une décennie, selon les chiffres officiels publiés vendredi, qui confirment l'amélioration constatée depuis le retour au pouvoir de Lula.

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(Keystone-ATS) De janvier à juin, 1295 km2 ont été déboisés dans la plus grande forêt tropicale de la planète, au plus bas depuis le début en 2016 des relevés de l’Institut national de recherche spatiale (Inpe), qui recueille ces données par satellite. Cela représente une baisse de 38% par rapport au premier semestre 2025.

Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui briguera la réélection en octobre, s’est engagé à éradiquer la déforestation illégale d’ici 2030.

À titre de comparaison, la destruction de la végétation en Amazonie était presque quatre fois plus élevée au premier semestre 2022 (3998 km2), dernière année du mandat de son prédécesseur d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Après un pic à 10’278 km2 sur toute l’année 2022, la déforestation dans l’Amazonie brésilienne a été réduite pratiquement de moitié en 2023, première année du mandat actuel de Lula, et la baisse s’est poursuivie les années suivantes.

Lula tient à afficher un bon bilan environnemental à moins de trois mois du scrutin lors duquel il espère obtenir un quatrième mandat, après un premier passage à la présidence de 2003 à 2010.

Il a toutefois été critiqué par les écologistes pour son soutien à un vaste projet d’exploration pétrolière au large de l’Amazonie.