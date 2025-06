Braderie: 160’000 visiteurs attendus à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

La 48e édition de la Braderie-Les Horlofolies, qui aura lieu du 5 au 7 septembre à La Chaux-de-Fonds (NE), espère accueillir environ 160'000 visiteurs comme en 2023. La manifestation, qui est un des plus grands événements populaires de Suisse romande, va proposer un festival techno.

(Keystone-ATS) « Les déambulations artistiques resteront un incontournable, avec une dizaine de compagnies de rue et une douzaine de fanfares et groupes locaux », ont indiqué jeudi les organisateurs. Cette année, 176 stands seront à disposition des visiteurs.

Côté musical, la Braderie va proposer pour la première fois un festival techno en plein coeur de la ville, organisé par l’association Tech With Us. Vendredi et samedi de 15h00 à 03h00, la place de la Carmagnole accueillera une programmation rythmée mêlant talents locaux et têtes d’affiche internationales, dont Joachim Pastor, Poto Rico, Jimmy Labeeu et Elli Acula.

Journée des familles

La manifestation a aussi décidé de faire du dimanche la journée des familles, en collaboration avec l’Amuse-Bar. Des jeux de société, animations créatives, speed gaming, lectures, spectacles pour enfants et ateliers seront proposés gratuitement.

L’édition 2025 conforte également les mesures prises ces dernières années pour offrir un cadre « agréable, sécurisé et plus durable aux visiteurs », peut-on lire dans le communiqué. Le système de paiement cashless est reconduit.

En 2023, la manifestation avait généré un bénéfice de 71’800 francs, qui avait permis de combler les pertes accumulées en 2022 et constituer une réserve financière. Le budget pour 2025 se monte à plus de 600’000 francs.