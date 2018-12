Alors qu’il est de plus en plus probable que le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait, la Suisse et la Grande-Bretagne se rapprochent en tant que pays non membres de l'UE.

Cette étape fait partie de la stratégie appelée «Mind the Gap»Lien externe . Depuis 2016, le Conseil fédéral s'efforce de maintenir les mêmes relations avec la Grande-Bretagne dans tous les domaines malgré le Brexit. Après le retrait de la Grande-Bretagne de l'UE, les accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE avec le Royaume-Uni ne seront plus applicables.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Les Suisses de l'étranger en Grande-Bretagne peuvent respirer 21. décembre 2018 - 15:24 L'incertitude au sujet de Brexit risque de persister. Jusqu’à présent, l'avenir des Suisses de l'étranger, qui vivent au Royaume-Uni grâce à la libre circulation des personnes, n’était pas clair. La Suisse a toutefois réussi cette semaine à trouver une solution avec la Grande-Bretagne. Les Britanniques peuvent donc rester en Suisse et les Suisses en Grande-Bretagne – quels que soient les développements. Contrairement aux citoyens de l'Union Européenne (UE), les citoyens suisses au Royaume-Uni peuvent pousser un ouf de soulagement. Lors de sa séance du 19 décembre 2018, le Conseil fédéral a approuvé un accord avec le Royaume-Uni sur les droits des citoyens après le Brexit. Concrètement, cela signifie que les Suisses en Grande-Bretagne (environ 34'500 personnes) et les Britanniques en Suisse (43'000) conservent tous les droits à la libre circulation des personnes à vie. Il s'agit principalement du droit de séjour, mais aussi le droit à une couverture sociale ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles. Comme avant, malgré le Brexit Cette étape fait partie de la stratégie appelée «Mind the Gap». Depuis 2016, le Conseil fédéral s'efforce de maintenir les mêmes relations avec la Grande-Bretagne dans tous les domaines malgré le Brexit. Après le retrait de la Grande-Bretagne de l'UE, les accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE avec le Royaume-Uni ne seront plus applicables. Alors qu’il est de plus en plus probable que le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord de retrait, la Suisse et la Grande-Bretagne se rapprochent en tant que pays non membres de l'UE. Qu'arrivera-t-il aux futurs immigrants? La prochaine question à clarifier est de savoir comment la Grande-Bretagne et la Suisse vont réglementer la migration entre les deux pays à l’avenir. Si l'amitié entre la Grande-Bretagne et la Suisse se poursuit sur cette lancée, une solution mutuellement satisfaisante devrait également être trouvée à cet égard.