Brigandage dans le canton de Vaud: quatre individus interpellés

Des individus armés ont menacé la réceptionniste d'un hôtel à Bullet dans le canton de Vaud vendredi, la contraignant à remettre l'argent de la caisse. La police a interpellé quatre auteurs présumés, dont deux se trouvaient dans le canton de Neuchâtel.

2 minutes

(Keystone-ATS) Les deux hommes se sont présentés à 7h30 à la réception d’un hôtel aux Rasses, sur la commune de Bullet, menaçant la réceptionniste avec une arme de poing. L’employée n’a pas été blessée physiquement, indique mardi la police cantonale vaudoise par communiqué. Elle a été contrainte de leur remettre l’argent avant qu’ils quittent les lieux.

La police a déployé un important dispositif de recherche, qui a permis d’interpeller dans la matinée une femme espagnole de 21 ans et un homme argentin de 24 ans, aux abords de la gare de Sainte-Croix. L’homme était en possession d’une «importante somme d’argent» et les deux individus ont reconnu une implication dans cette affaire.

De passage en Suisse

Il est ensuite apparu qu’un autre couple impliqué était en fuite, indique la police: une femme de nationalité argentine et italienne de 24 ans, ainsi qu’un ressortissant argentin de 43 ans. La police les a appréhendés dimanche matin, dans un appartement dans le canton de Neuchâtel.

Les quatre individus sont domiciliés à l’étranger et de passage en Suisse, indique la police. Le Ministère public a ouvert une enquête et confié les investigations aux enquêteurs de la police de sûreté, selon le communiqué. Les prévenus ont fait l’objet d’une demande de placement en détention provisoire.

L’évènement a nécessité l’engagement de plusieurs organes des polices vaudoise et neuchâteloise, mais aussi de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la Gendarmerie française.