Brigue – Berlin sans changer de train, c’est désormais possible

Keystone-SDA

Les CFF et la Deutsche Bahn (DB) ont introduit de nouveaux trains directs entre le Valais et l’Allemagne, à l'occasion du changement d'horaire 2026. Un ICE a ainsi été symboliquement baptisé du nom de "Matterhorn dimanche à Brigue

(Keystone-ATS) «A l’avenir, la clientèle pourra se rendre de Brigue à Mannheim, Francfort et Berlin de manière directe et confortable, sans changement. Inversement, le Valais est accessible directement aux touristes en provenance de Francfort, Dortmund, Cologne, Brême, Berlin et Hambourg», résument les CFF dans un communiqué diffusé dimanche.

Ces dix dernières années, le nombre de voyageurs transfrontaliers a augmenté de plus de 50% entre la Suisse et l’Allemagne, précisent encore les CFF. Désormais, plus de 50 trains directs circulent chaque jour et dans chaque sens entre les deux pays.

Prolongement de collaboration

La cérémonie de baptême du nom de «Matterhorn» d’un train Intercity-Express (ICE) s’est déroulée, dimanche, en présence de plusieurs responsables politiques, dont le conseiller d’Etat Franz Ruppen, le chef du Département valaisan de la mobilité, du territoire et de l’environnement et du président de la ville de Brigue Mathias Bellwald.

Le baptême de cette rame est également lié à la prolongation prévue de la collaboration entre les CFF et la Deutsche Bahn pour dix années supplémentaires. Ces deux entreprises réaffirment ainsi leur engagement à long terme en faveur d’une offre ferroviaire transfrontalière forte.