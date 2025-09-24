La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Broadwood Partners s’oppose au rachat par Alcon de Staar Surgical

Keystone-SDA

Broadwood Partners a invité les actionnaires de Staar Surgical à voter contre le projet d'acquisition par Alcon. La société d'investissement américaine juge le calendrier de l'opération inadéquat, le processus de vente biaisé et dénonce des conflits d'intérêts.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Broadwood Partners détient 27,5% du capital de Staar Surgical, ce qui en fait l’actionnaire de référence, peut-on lire mercredi sur le site d’actualité Business Wire. Dans une lettre détaillée, la société d’investissement basée aux Etats-Unis critique notamment la brièveté des négociations avec Alcon. Selon elle, un processus de vente mieux mené aurait pu permettre d’obtenir des offres plus élevées ou d’envisager des alternatives stratégiques plus avantageuses.

Début août, Alcon, entreprise genevoise spécialisée dans les dispositifs ophtalmiques, avait indiqué que les conseils d’administration des deux sociétés avaient donné leur accord à son offre de 28 dollars par action Staar, valorisant ainsi l’entreprise californienne à 1,5 milliard de dollars.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision