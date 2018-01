Droits d’auteur

Le bestseller de la démocratie directe se met à la parité Sonia Fenazzi, texte et Marie Gfeller, vidéo 04. janvier 2018 - 10:57 A 40 ans, la «bible» des Suisses pour l’exercice de la démocratie directe s’offre un lifting. L’innovation la plus significative de la nouvelle brochure d’explication qui accompagne chaque votation est l’égalité de traitement entre gouvernement et comités référendaires ou d’initiative. Imprimée à chaque fois à 5,5 millions d’exemplaires, c’est formellement le plus gros tirage de l’édition suisse. Envoyée avec le matériel de vote à l’ensemble du corps électoral, le «livret rouge» est aussi disponible en ligne. En tête de classement La grande majorité des citoyens lit effectivement cette brochure, qui explique tous les sujets soumis en votation populaire. Selon les enquêtes VOTO, elle constitue pour eux une des principales sources d’informations. A titre d’exemple, lors des dernières votations fédérales, le 24 septembre dernier, elle a été utilisée par 88% des votants. La brochure se classe en seconde position en termes de taux de consultation des sources d’informations, derrière les articles de journaux (92%) et devant les émissions de télévision (82%). Avec 6,9 points sur un maximum de 10, elle occupe même la tête du classement en termes de fréquence d’utilisation, alors que les journaux et la télévision sont derrière, avec respectivement 6,5 et 6,1 points. Seuls les chiffres varient légèrement au fil des ans, mais les classements restent immuables votation après votation. En signe d’équité démocratique Pour maintenir cette popularité, il est important que non seulement le contenu reste irréprochable, mais que l’objet reste facile à utiliser. Le gouvernement fédéral a donc approuvé un nouveau concept graphique, qui devrait rendre la présentation du contenu plus claire et plus lisible. Si ce nouveau graphisme est l’élément qui attirera l’œil en premier, la nouveauté fondamentale est incontestablement le partage des espaces à parts égales entre les arguments du Conseil fédéral et ceux des comités référendaire et d’initiatives. Un progrès notable pour ces derniers. Jusqu’ici en effet, leur position et leurs arguments avaient droit à moins d’espace que celles des autorités. La brochure sera publiée pour la première fois sous son nouveau look à l’occasion de la votation fédérale du 23 septembre 2018. Précisément en l’année de son 40e anniversaire. La première édition des «Explications du Conseil fédéral» remonte en effet à la votation du 26 février 1978. Au fil des ans, la publication a été actualisée plusieurs fois, la dernière en date du 8 février 2004, avec l’adoption des caractères blancs sur couverture rouge, les couleurs du drapeau suisse.