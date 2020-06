Le plan de lutte contre la brucellose, cette maladie infectieuse redoutée des éleveurs, autorise dans le massif du Bargy (Haute-Savoie) l'abattage de 20 bouquetins et la capture de 50 autres par an jusqu'en 2022, a indiqué mercredi la préfecture.

L'épizootie a été découverte dans ce massif en 2012, à l'occasion de deux cas humains diagnostiqués après avoir mangé du fromage blanc caillé contaminé, permettant de remonter, par recoupement des souches bactériennes, à l'élevage bovin touché et à des bouquetins infectés.

Cette résurgence de la brucellose - le dernier foyer en Haute-Savoie datait de 1999 - avait entraîné des mesures d'abattage dites "prélèvements" en zone inaccessible, décriées par les écologistes, et des captures-tests des bouquetins, avec relâchage et marquage quand ils étaient sains, puis euthanasie quand ils étaient infectés.

Depuis 2016, le taux de prévalence est passé de 20% à 10% dans la zone de coeur de massif (contre 50% en 2012) et de 10 à 5% en zone périphérique, selon la préfecture.

Foyer toujours actif

"Contrastant avec ces résultats tout à fait encourageants, une recirculation récente de la bactérie prouve l'existence d'un foyer toujours actif", a souligné la préfecture.

"Nous devons vérifier l'état sanitaire de la population, vérifier qu'il n'y a pas de reproduction en nombre d'animaux malades car l'année dernière nous avons observé une femelle de trois ans, jeune, avec des taux d'anticorps extrêmement forts. Un chamois a pu être également contaminé en octobre 2019", a déclaré le préfet Pierre Lambert à France Bleu Pays de Savoie.

"Nous avons un besoin de connaissance, que la faune sauvage ne prenne pas le risque d'être malade et protéger par conséquence l'économie agricole des alpages de Haute-Savoie", a-t-il fait valoir.

L'arrêté qu'il a signé le 29 mai a obtenu la dérogation du ministère de la Transition écologique et solidaire pour trois ans, pour capturer 150 bouquetins (50 par an) et prélever 60 individus (20 par an) de cette espèce protégée.

Consulté, le Conseil national de protection de la nature a accepté la dérogation pour les captures et euthanasies d'animaux séropositifs mais émis un avis défavorable pour les "prélèvements".

Protestations écologistes

France Nature Environnement (FNE), la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et Agir pour la Biodiversité ont dénoncé des abattages "indiscriminés" de bêtes non testées "sans démarche scientifique" et avec le risque de "déstructurer les hardes".

Les associations ont aussi regretté une décision qui "laisse penser que l'Etat privilégie les intérêts de l'industrie agro-alimentaire par rapport à la préservation de la faune sauvage".

Selon elles, sur une population estimée à environ 700 bouquetins en 2012 dans ce massif, 482 ont été tués à ce jour, dont 134 "par euthanasie après capture" et 348 par "abattage indiscriminé".

