Budget: les Etats approuvent la proposition de conciliation

Le Conseil des Etats a validé vendredi le budget 2026. Il a accepté à l'unanimité la proposition de la conférence de conciliation. Le National doit encore se prononcer.

(Keystone-ATS) L’enveloppe d’un peu plus de 90 milliards de francs prévoit un solde structurel, soit une marge de manoeuvre, de 84,6 millions.

La part belle est donnée à la sécurité et à l’agriculture. Des coupes ont en revanche été effectuées dans la coopération internationale et dans l’administration fédérale. Le budget doit encore être validé au National.