La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Budget: les Etats approuvent la proposition de conciliation

Keystone-SDA

Le Conseil des Etats a validé vendredi le budget 2026. Il a accepté à l'unanimité la proposition de la conférence de conciliation. Le National doit encore se prononcer.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’enveloppe d’un peu plus de 90 milliards de francs prévoit un solde structurel, soit une marge de manoeuvre, de 84,6 millions.

La part belle est donnée à la sécurité et à l’agriculture. Des coupes ont en revanche été effectuées dans la coopération internationale et dans l’administration fédérale. Le budget doit encore être validé au National.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision