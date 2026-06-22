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Budget 2027 légèrement déficitaire pour la Ville de Berne

Keystone-SDA

Le Conseil municipal de Berne prévoit un déficit de 2,5 millions de francs au budget 2027 pour des dépenses totales de 1,54 milliard de francs. Il s'attend aussi à un faible excédent des charges en 2028. Le plan financier présenté lundi table en revanche sur un bénéfice dès 2029 pour éviter de devoir puiser dans les fonds propres.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil municipal s’efforce de stabiliser les finances de la ville, a souligné la directrice des finances Melanie Mettler. Son objectif est de pouvoir présenter des budgets susceptibles de recueillir une majorité sans élaborer des mesures d’austérité «massives». Le taux d’imposition devrait être maintenu.

Les autorités misent sur une «hiérarchisation stratégique». D’ici fin 2026, elles entendent déterminer quelles missions et quels projets municipaux elles pourraient, le cas échéant, privilégier. L’exécutif communal ne donnera pas davantage de détails.

Si de nouvelles missions et de nouveaux projets venaient à émerger dans une Ville de Berne en pleine croissance, le Conseil municipal estime qu’il faudrait alors pouvoir remettre en question les dépenses existantes.

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