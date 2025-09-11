La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Budget déficitaire de Bienne compensé par des réserves

Keystone-SDA

Le budget 2026 de la Ville de Bienne présente un déficit de 4,66 millions de francs qui sera compensé par des prélèvements sur des réserves. Il est considéré par les autorités comme un budget de transition alors que la ville bilingue est confrontée à un déficit structurel.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le budget, qui table sur des dépenses de 527,54 millions de francs et des recettes de 522,88 millions, sera soumis au Conseil de ville au début du mois d’octobre puis en votation populaire le 30 novembre. Le taux d’imposition reste inchangé à 1,63.

Malgré l’augmentation des dépenses et un déficit opérationnel, les prestations destinées à la population pourront être maintenues, a assuré vendredi le Conseil municipal. La ville continuera d’investir massivement l’an prochain avec notamment la construction d’une nouvelle école.

Le budget 2026 tient compte des mesures inscrites dans le programme d’allègement «Substance 2030». Mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour stabiliser durablement la situation financière. Le Conseil municipal présentera donc le 23 septembre un nouveau train de mesures. Baptisé «Substance+», ce programme devrait produire ses effets dès 2027.

