Budget vaudois: le gouvernement revient sur deux mesures contestées

Keystone-SDA

Rebondissement dans le budget vaudois 2026: le gouvernement revient sur deux mesures très contestées dans la fonction publique. Il retire la contribution de crise de 0,7% sur les salaires ainsi que la suppression des décharges de fin de carrière des enseignants.

(Keystone-ATS) Cette annonce tombe après plusieurs semaines de mobilisation du personnel des services publics et parapublics, entre journées de grève, manifestations dans les rues de la capitale vaudoise et diverses actions dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et du social notamment. Le Grand Conseil avait, lui, terminé son premier débat sur le budget mercredi soir après 26 heures de discussions, souvent très tendues, et sans avancée majeure.

«Le Conseil d’Etat propose un nouveau chemin pour apaiser le climat politique et social et assurer un retour à l’équilibre financier», a-t-il indiqué vendredi en fin de journée dans un communiqué. Il précise avoir pris ces décisions dans une séance extraordinaire ce vendredi même. Il compte ouvrir des négociations avec les syndicats.

«Constatant que la répartition des efforts souhaités dans son projet de budget 2026 a été modifiée lors du premier débat budgétaire, en parallèle à la montée d’un mouvement de contestation, il a décidé d’abandonner certaines mesures concernant le personnel tout en maintenant ses objectifs d’économies dans ce secteur», écrit-il.

Compensations

Le gouvernement retire donc le décret sur la contribution de crise de 0,7 % sur les salaires de la fonction publique, soit l’équivalent de 24 millions de francs.

Mais, ajoute-t-il, le montant sera compensé par des mesures d’économies ciblées sur les ressources humaines, notamment par le non-renouvellement automatique des postes au départ du titulaire et l’introduction d’un délai de carence de six mois à l’engagement sans prétériter les prestations essentielles (par exemple: chaîne sécuritaire, médecins, infirmières, enseignants, etc).

S’agissant de la suppression des décharges de fin de carrière des enseignants (-1 million de francs), le Conseil d’Etat retire donc aussi la mesure. Il formulera rapidement une nouvelle proposition au Grand Conseil dans le cadre de la réponse à une interpellation, après avoir négocié les modalités d’application avec les syndicats.

Stop à la grève?

«Compte tenu des mesures prises, le Conseil d’Etat considère que les conditions de licéité de la grève ne sont plus remplies», écrit-il aussi. Le gouvernement annonce aussi vouloir négocier avec les syndicats. Il les invitera prochainement au dialogue, affirme-t-il. Invitée dans l’émission Forum de la RTS, la présidente du gouvernement Christelle Luisier a évoqué de possibles négociations «dès le début de l’année prochaine».

Invité dans la même émission, David Gygax, secrétaire syndical au SSP-Vaud, s’est montré prudent par rapport au communiqué de presse du gouvernement. «On lâche d’une main mais on reprend d’une autre. C’est une opération blanche pour le Conseil d’Etat», a-t-il réagi.

Il s’étonne surtout de la «position surprenante» sur la grève. C’est à l’Organe de conciliation dans le secteur public de trancher, selon lui, critiquant une «forme d’autoritarisme à nouveau» du gouvernement vaudois. L’appel à la grève de lundi est maintenu, a-t-il affirmé.