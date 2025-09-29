Bulgarie: le convoi de la star Robbie Williams victime de racket

Keystone-SDA

Pas de chance pour deux fonctionnaires bulgares: en réclamant des pots-de-vin lors d'un contrôle routier, une pratique courante, ils ne s'attendaient pas à tomber sur les camions transportant du matériel pour le concert de Robbie Williams.

Une plainte sa été déposée, conduisant à leur licenciement.

«Ils ont utilisé Google Translate» en vue de se faire comprendre des chauffeurs britanniques, a détaillé lundi en conférence de presse de responsable de la police à Sofia, le commissaire Lyubomir Nikolov.

«Ils ont même demandé à ceux qui n’avaient pas de liquide d’aller au distributeur» afin de compléter la somme de 500 euros réclamée, a-t-il ajouté en évoquant cet incident qui a eu lieu jeudi près de Sofia.

Peu habitués à de telles pratiques sur les routes de la tournée du chanteur, l’équipe a fait un signalement contre ces fonctionnaires.

Le ministre des Transports, Grozdan Karadzhov, a indiqué aux médias locaux que les deux hommes, en poste de longue date, avaient été licenciés pour faute.

Selon la procureure adjointe de Sofia, Dessislava Petrova, interrogée par l’AFP, ils ont aussi été placés en garde à vue dimanche et sont mis en examen.

«Robbie Williams est plus efficace dans la lutte contre la corruption que les institutions bulgares», a ironisé un internaute, les bakchich étant endémiques dans le pays le plus pauvre de l’Union européenne (UE).

«Le trafic routier est une mine d’or», confirme Tihomir Bezlov, un expert en crime organisé au sein du centre de réflexion CSD, basé à Sofia. «La circulation entre la Turquie» et le reste de l’UE est «intense».