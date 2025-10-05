Bulle (FR): électrification de la flotte de bus de l’agglomération

Plus aucun bus diesel ne devrait rouler sur le réseau de l’agglomération de Bulle (FR) en 2032. Mobul vient de demander à son prestataire, les Transports publics fribourgeois (TPF), de décarboner la flotte du chef-lieu gruérien.

(Keystone-ATS) La volonté du comité de direction est de remplacer les bus diesel par des véhicules électriques, a indiqué l’association de communes Mobul, qui compte neuf membres. Prévue dans les projets d’agglomération de 4e et de 5e génération déposés par celle-ci, la décarbonation des bus urbains entame ainsi sa mise en oeuvre.

Les bus électriques desserviront, dans un premier temps, la ligne 202 reliant Vuadens à Morlon. En 2029, à l’installation du géant de l’horlogerie de luxe genevois Rolex à Bulle, le réseau sera réorganisé et déployé sur quatre lignes. Planifiée en trois étapes, la décarbonation devrait être effective à l’horizon 2032.

Recharge rapide

Dans le détail, la première est prévue en 2027, précise le communiqué. Elle concernera donc exclusivement la ligne 202, avec la création d’une infrastructure de recharge rapide au terminus de Vuadens, l’adaptation de l’équipement du dépôt de Bulle et l’acquisition de cinq véhicules électriques articulés.

Ces bus font partie des 24 commandés par les TPF au début de l’année 2025. Quatre de ces véhicules remplaceront des bus diesel. Le cinquième est un bus supplémentaire indispensable, en raison du temps de recharge nécessaire au terminus. Le choix des véhicules et des technologies utilisées reste en mains du prestataire, les TPF.

Ces derniers ont la volonté d’exploiter l’ensemble de leurs réseaux de bus avec une technologie de bus électriques uniques. Pour rappel, le choix des premiers véhicules s’est porté sur le modèle Mercedes-Benz eCitaro. Pour le réseau Mobul, les stations de recharge seront situées à l’un des terminus de chaque ligne.