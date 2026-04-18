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Bulle propose un cours gratuit de mécanique vélo

Keystone-SDA

La Ville de Bulle organise un cours gratuit pour apprendre à réparer et entretenir son vélo le samedi 2 mai prochain. Le but est d'aider les citoyennes et citoyens à devenir des "pros en vélo".

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(Keystone-ATS) Lors de cet atelier, un mécanicien professionnel enseignera les gestes de base pour entretenir et effectuer de petites réparations. Il montrera, par exemple, comment changer une chambre à air et régler les freins, et rappellera l’équipement obligatoire requis, peut-on lire dans le communiqué de la Ville de Bulle.

Chaque participant aura l’occasion de s’exercer sur son propre vélo ou un vélo-test. Les conseils porteront uniquement sur les vélos mécaniques, et non sur les vélos électriques.

Le cours aura lieu le samedi 2 mai de 13h30 à 15h30, dans la vélostation de la gare de Bulle. Les inscriptions obligatoires sont ouvertes jusqu’au 29 avril. Cet atelier s’inscrit dans le cadre du plan d’action vélo de la Ville de Bulle.

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