MOZAMBIQUE/ZIMBABWE: Au moins 15 personnes ont été tuées et une centaine d'autres portées disparues dans l'est du Zimbabwe après le passage du cyclone Idai. Ce dernier avait précédemment frappé le Mozambique voisin.

La Suisse a proposé officiellement son aide au Mozambique, a indiqué à Keystone-ATS le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Une équipe de spécialistes devait arriver samedi à Maputo afin de soutenir l'ambassade. La Suisse va en outre envoyer ce week-end 1000 bâches, 500 kits d'outils pour la construction d'hébergements d'urgence et des grandes tentes, soit au total 12 tonnes de matériel, dont environ 500 familles devraient profiter.

NOUVELLE-ZÉLANDE: La police néo-zélandaise est parvenue à arrêter le suspect de la tuerie de Christchurch 36 minutes après le premier signal d'alerte. Les forces de l'ordre ont aussi désamorcé un dispositif explosif dans la voiture de l'extrémiste de droite qui a comparu samedi. L'Australien de 28 ans a été inculpé de meurtre lors d'une audience hautement sécurisée.

Portant des menottes et une chemise blanche réservée aux détenus, l'ancien instructeur de fitness et militant d'extrême droite déclaré a écouté impassible le chef d'inculpation porté à son encontre. Il n'a pas demandé à bénéficier d'une libération sous caution et restera en prison jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal, prévue le 5 avril.

GILETS JAUNES: Quatre mois après la naissance du mouvement et au moment où s'achève le grand débat national, les "gilets jaunes" misent samedi sur un "regain de mobilisation" pour leur acte 18 intitulé "l'ultimatum". Son épicentre devrait se situer à Paris.

Eric Drouet, l'une des figures du mouvement, avait mis en garde au soir de l'acte 17 : "Maintenant, on va passer aux choses sérieuses: l'acte 18 arrive et ça, Macron, tu peux te méfier parce que ça va être un regain de mobilisation".

MIGRANTS: Les autorités allemandes ont enregistré près de 2000 délits commis à l'encontre de demandeurs d'asile ou de leur logement l'an dernier. Les faits allaient de la violence verbale aux dommages matériels jusqu'à des lésions corporelles voir des meurtres.

Les chiffres du ministère de l'Intérieur, consultés par DPA, montrent que parmi ces attaques, 1775 visaient les demandeurs d'asile et 173 les logements de ceux-ci. Au total, 315 personnes ont été blessées.

SLOVAQUIE: Les Slovaques ont commencé à voter samedi au premier tour de l'élection présidentielle. Elle pourrait porter à la tête de l'Etat une avocate libérale environnementaliste, critique d'un gouvernement mis à mal par l'affaire du meurtre d'un journaliste d'investigation.

Zuzana Caputova, 45 ans, a elle-même participé à des manifestations de rue après l'assassinat du journaliste Jan Kuciak l'an dernier. Ce crime a provoqué une crise politique dans ce pays de 5,4 millions d'habitants, membre de l'Union européenne et de l'Otan.

PROCUREUR VAUDOIS: Le procureur vaudois en charge de l'enquête sur le braquage d'une bijouterie à Vevey en 2018, fraîchement récusé après avoir laissé filer deux personnes impliquées dans l'attaque, évite une enquête disciplinaire. Le Conseil d'Etat a classé sans suite la dénonciation du bijoutier et de son avocat.

"La Constitution, le code de procédure pénal et la loi sur le ministère public affirment sans équivoque l’indépendance des procureurs dans les décisions qu’ils prennent dans le cadre des enquêtes pénales, sous réserve du contrôle judiciaire", explique à Keystone-ATS Vincent Grandjean, chancelier de l'Etat de Vaud.

DISCRIMINATION: La Ville de Genève organise jusqu'au dimanche 24 mars une semaine contre le racisme en marge de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Plusieurs services de la Municipalité ainsi que des associations proposent des ateliers, des conférences et des expositions.

Un jeu de société intitulé "Sortir des cases", à découvrir à la Maison de quartier des Eaux-Vives, permettra de prendre conscience de manière ludique de l'influence des identités sur les trajectoires de vie. La Bibliothèque de Saint-Jean présentera des expositions témoignant des discriminations de personnes en exil.

ANIMAUX: Baignade, escalade et balade à l'air frais: une oursonne polaire de trois mois et demi a fait sa première sortie vendredi pour la presse au Tierpark de Berlin, à la veille de sa présentation publique.

La petite qui n'a pas encore de nom et sa mère Tonya sont sorties dans la matinée dans le vaste enclot extérieur en pierre noire de ce zoo de l'ex-Berlin-Est. La capitale dispose d'un deuxième parc animalier dans ce qui fut la partie occidentale de la ville.

AUTOMOBILISME: Sébastien Buemi a renoué avec la victoire lors des 1000 miles de Sebring comptant pour le championnat du monde d'endurance (WEC). Le Suisse s'est imposé sur la Toyota no 8 qu'il partage avec Fernando Alonso et Kazuki Nakajima.

"Quelle belle manière de finir le week-end", a posté le Vaudois sur les réseaux sociaux. Buemi s'est rendu en Floride en provenance de Hong Kong, où il courait la semaine dernière en formule E. Et il repart en Chine pour le e-Prix de Sanya samedi prochain.

AUTOMOBILISME: Le roi des qualifications a encore frappé. Lewis Hamilton (Mercedes) a signé le meilleur chrono des qualifications du Grand Prix d'Australie à Melbourne en 1'20''486. C'est la 84e pole de sa carrière en formule 1.

Hamilton, qui s'élancera en tête pour la huitième fois sur ce circuit, partagera la première ligne avec son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, devancé de 0''112. Mercedes, qui semblait en retrait lors des essais de Barcelone, a redressé la barre de manière spectaculaire. A moins que les Flèches d'argent aient caché leur jeu en février...

