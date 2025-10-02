La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Bulletins de vote pour aveugles testés dans le canton de Zurich

Keystone-SDA

Dans le canton de Zurich, aveugles et mal-voyants vont pouvoir participer aux votations fédérales du 30 novembre sans l'aide de tiers. Ils pourront utiliser un chablon de vote mis au point par la Confédération et testé pour la première fois en Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Actuellement, les personnes aveugles ou souffrant d’une vue fortement diminuée ne peuvent pas remplir leur bulletin de vote eux-mêmes. Elles sont dépendantes de l’aide de personnes voyantes.

La Confédération a mis au point un chablon tactile en carton à inscription en braille, indique-t-elle jeudi. Les bulletins de vote sont insérés dans ce chablon. Les votants concernés peuvent y surligner soit un «oui» soit un «non».

Le matériel de vote pour aveugles et mal-voyants sera, en principe, disponible dans les autres cantons à partir du second semestre 2026. «Le secret du vote pour tous devient une réalité politique», se réjouit l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) dans un communiqué.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
5 J'aime
44 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision