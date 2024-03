BVZ compte renouveler son record de fréquentation en 2024

2 minutes

(Keystone-ATS) L’exploitant valaisan des chemins de fer et de remontées mécaniques BVZ a vu ses indicateurs financiers progresser l’an dernier, portés par la reprise du tourisme. Ayant transporté pour la première fois plus de 10 millions de personnes, il est aussi confiant pour l’année en cours.

“Le démarrage en 2024 est réussi. Nous évoluons au moins au niveau de l’an dernier”, a assuré le président du conseil d’administration Patrick Z’Brun vendredi dans les médias. BVZ, qui exploite la ligne Zermatt-Brigue-Disentis, mais aussi le Gornergrat Bahn et le Glacier Express, compte au moins maintenir sa fréquentation.

Selon Patrick Z’Brun, la destination touristique de Zermatt n’a pas été la seule à attirer les visiteurs; Andermatt, la vallée de Conches et Aletsch-Arena ont aussi contribué au record de fréquentation. “Les voyages continuent d’avoir la priorité dans le monde” après la pandémie de Covid-19, a-t-il souligné.

La fréquentation des transports régionaux a totalisé 8,68 millions de voyageurs. Quant au Glacier Express, il transporté plus de 281’300 personnes, en hausse d’un tiers.

Américains à Zermatt

La fréquentation du chemin de fer du Gornergrat a bondi de plus d’un quart à 841’400 passagers, permettant d’enregistrer des revenus frôlant les 45 millions de francs (+34%). Les Suisses ont été les plus nombreux à y prendre place, soit un quart des tickets, devant les Américains (15%) et les Allemands.

BVZ retient que les touristes de Corée du Sud et de Thaïlande se sont aussi déplacés dans la région. La reprise s’amorce chez les Japonais tandis que les visiteurs chinois devraient renouer avec le top 10. Il existe encore des effets de rattrapage post-pandémie, a estimé la direction.

Effectifs étoffés

L’an dernier, le groupe de Zermatt a enregistré un chiffre d’affaires de 205,9 millions de francs soit une croissance de 13,3%, selon le communiqué paru vendredi. Le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a grossi de 33,6% à 36,9 millions. Le bénéfice net, qualifié de “record”, a crû d’un quart à 29,6 millions. Les actionnaires auront droit à un dividende enrobé d’un franc, à 16 francs par action.

L’entreprise du pied du Cervin a étoffé ses effectifs, notamment des conducteurs de locomotives et du personnel dans les trains, mais aussi dans la maintenance, totalisant 685 postes à temps plein pour 725 employés.