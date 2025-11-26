La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Bygmalion: la condamnation de Sarkozy confirmée, sa 2e définitive

Keystone-SDA

La Cour de cassation a confirmé mercredi la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion. Il s'agit de la deuxième condamnation pénale définitive au casier judiciaire de l'ex-chef de l'Etat après celle dans le dossier Bismuth, ou des écoutes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans cette procédure, Nicolas Sarkozy a été condamné le 14 février 2024 par la cour d’appel de Paris à un an d’emprisonnement dont six mois ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. La cour avait ordonné l’aménagement pour la partie ferme (bracelet électronique, semi-liberté…).

