C’est parti pour le réaménagement de la Place du Marché à Vevey

Keystone-SDA

A Vevey (VD), la transformation de la place du Marché a débuté lundi au lendemain de la traditionnelle Foire Saint-Martin. Le chantier sera conduit par étapes successives jusqu’en 2028. Les activités de la place seront maintenues tout au long des travaux.

(Keystone-ATS) La première phase du chantier, qui s’étendra jusqu’au mois de juin 2026, concerne les travaux préparatoires sur les franges est et ouest de la place. Ces interventions permettront notamment d’améliorer la gestion des eaux pluviales et de déplacer plusieurs réseaux techniques (eau, gaz, électricité), écrit la Ville dans un communiqué.

Le chantier, prévu sur une durée de deux ans et demi à trois ans, a été conçu de manière à maintenir les activités sur la place. Les marchés bihebdomadaires et les grandes manifestations, comme les festivités de Noël 2025, les représentations du Cirque Knie ou la Foire Saint-Martin continueront à s’y tenir.

Tous les commerces resteront ouverts et, à la belle saison, les travaux se concentreront sur le centre de la place afin de laisser l’espace libre aux terrasses des restaurants. Par ailleurs, 150 places de stationnement seront maintenues tout au long du chantier.

Longue gestation

Ce premier coup de pioche a été donné après près de dix ans de concertation et d’études. Le projet, conçu par le bureau d’architectes veveysan Verzone Woods, vise à adapter ce lieu de 26’000 m2 aux usages contemporains tout en préservant son identité historique.

A terme, plusieurs dizaines de nouveaux arbres, un revêtement entièrement renouvelé, de nouveaux espaces publics et une ouverture renforcée sur le lac amélioreront encore le caractère rassembleur et dynamique du cœur de la vie veveysanne.

Des panneaux d’information ont été installés sur le haut de la place pour présenter le projet et son calendrier. Une exposition visible à l’Office du tourisme de la Grenette permettra au public de découvrir en détail les aménagements prévus dès mardi et jusqu’au 16 novembre 2025. Une page internet dédiée au projet met par ailleurs à disposition des informations actualisées au fur et à mesure de l’avancement du chantier (www.vevey.ch/placedumarche)

Derniers recours rejetés

Pour mémoire, serpent de mer veveysan, le réaménagement de la place du Marché a donné lieu à plusieurs projets ces dernières années. Après le refus par la population en 2019 de créer un parking souterrain, un nouveau projet a été dévoilé en 2020.

Des oppositions ont toutefois retardé sa concrétisation. Le dossier s’est dénoué l’été dernier, lorsque les derniers recours qui freinaient la procédure ont été rejetés par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

