Côte d’Ivoire: le parti au pouvoir obtient plus de 77% des sièges

Keystone-SDA

Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a remporté plus de 77% des sièges aux élections législatives de samedi. Il consolide un peu plus son hégémonie, deux mois après la réélection d'Alassane Ouattara pour un quatrième mandat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ces chiffres proviennent des résultats annoncés lundi par la Commission électorale indépendante (CEI).

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) remporte 197 des 255 sièges, soit 34 de plus que dans l’Assemblée sortante. La participation s’est élevée à 35,04%.

