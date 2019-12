La grenouille au Cola est un bonbon dur et sucré en forme de batracien. Il est de couleur brune et ne pèse que 5 grammes. Il est composé de sucre, de sirop de glucose, d’eau, de sirop de caramel et d’arôme de cola.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Porte 5: canton de Bâle-Campagne Melanie Eichenberger 05. décembre 2019 - 00:15 Vous souhaitez rester au courant des thèmes discutés en Suisse? Avec l'App 📱 SWI plus 📱 vous recevez chaque jour une lettre d'informations résumant les principaux sujets qui font débat en Suisse. 👉 Android ou 👉 iPhone Aujourd’hui, nous ne vous proposons pas de recette mais nous vous faisons découvrir une sucrerie qui ravit les enfants (et les adultes aussi): la grenouille au Cola. Saviez-vous que la grenouille au Cola a été inventée dans le canton de Bâle-Campagne il y a plus de 80 ans ? Depuis qu’elle existe, sa recette n’a jamais été modifiée. La grenouille au Cola est un bonbon dur et sucré en forme de batracien. Il est de couleur brune et ne pèse que 5 grammes. Il est composé de sucre, de sirop de glucose, d’eau, de sirop de caramel et d’arôme de cola. Ce goût rappelle des souvenirs à de nombreux Suisses, qui enfants s’empressaient d’aller au kiosque du coin avec leurs quelques centimes d’argent de poche pour acheter quelques-uns de ces bonbons. La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées.