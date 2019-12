La tourte de St Martin est principalement fabriquée en Ajoie et dans le canton du Jura.

(swissmilk)

Le toétché Lien externe , aussi appelé tourte de Saint-Martin, est LA spécialité jurassienne par excellence.

Le toétché est un gâteau à la crème qui se distingue par son goût légèrement aigre et salé.

Il est le représentant régional des produits boulangers par excellence et signifie tout simplement «gâteau» en patois jurassien.

Recette (pour 4 personnes):

Ingrédients pour la pâte levée: 400g de farine; 15g de levure émiettée; 5 c.s. de lait; 1 c.c. de sel; 30g de beurre mou en morceaux; 1dl de lait tiède; 1,5 c.s. de kirsch

Ingrédients pour l’appareil: 2 œufs; 3dl de double crème; 0,5 c.c. de sel; 1 pincée de safran

Préparation:

Mettre la farine dans un bol et y creuser un puits. Délayer dans le puits la levure et le lait, saupoudrer d’un peu de farine et laisser reposer jusqu’à ce que la bouillie mousse (env. 30 min).

Ajouter le sel et tous les ingrédients, y.c. le kirsch. Travailler la pâte au batteur à l’aide des crochets à pétrin jusqu’à obtenir une consistance lisse et molle. Abaisser la pâte en rond (Ø env. 32 cm) sur un peu de farine et la déposer dans un moule chemisé de papier cuisson. Piquer généreusement le fond à la fourchette. Laisser lever env. 45 min à couvert à température ambiante.

Pour l’appareil, mélanger les œufs, la double crème, le sel et le safran. Répartir le tout sur la pâte.

Faire cuire au four préchauffé à 220° pendant 25 min.

(Source: bettybossi.chLien externe)





La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager avec vous cette ambiance très particulière en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées. Fin de l'infobox



Adaptation de l'allemand: Emilie Ridard

