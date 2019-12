Mélanger au fouet le jus de pomme et tous les ingrédients, y compris le sucre. Amener à ébullition sur feu moyen sans cesser de remuer. Dès que la crème épaissit, sortir la casserole du feu et continuer à remuer env. 2 minutes. Filtrer dans un bol et laisser refroidir (pour éviter la formation d’une peau, poser une feuille de papier fraîcheur directement sur la crème), réserver env. 1 heure à couvert au frais.

En tant que Suissesses et Suisses de l’étranger, échangez sur 📱 SWI plus 📱 avec nous et la communauté sur vos intérêts et préoccupations. 👉 Android Lien externe oder 👉 iPhoneLien externe

Retrouvez quotidiennement sur notre application 📱 SWI plus 📱 un briefing compact vous donnant un aperçu rapide des débats et sujets médiatiques les plus importants en Suisse.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Porte 9: canton de Thurgovie Melanie Eichenberger 09. décembre 2019 - 00:15 Aujourd’hui encore, nous sommes en Suisse orientale. Dans LE canton de la pomme. La culture de la pomme en Thurgovie remonte au Moyen-Âge. En effet, à cette époque déjà, les vergers étaient très répandus en «Mostindien» (Inde du moût – le surnom du canton). Il nous semblait donc évident de vous présenter aujourd’hui une spécialité à base de pommes. La crème au jus de pomme de Thurgovie est le plat local le plus proposé au menu des restaurants du canton. Un classique fruité, en quelque sorte. Retrouvez quotidiennement sur notre application 📱SWI plus📱 un briefing compact vous donnant un aperçu rapide des débats et sujets médiatiques les plus importants en Suisse. En tant que Suissesses et Suisses de l’étranger, échangez sur 📱SWI plus📱 avec nous et la communauté sur vos intérêts et préoccupations. 👉 Android oder 👉 iPhone Recette (pour 4 personnes): Ingrédients: 5dl de jus de pomme; 1 citron bio (un peu de zeste râpé et la moitié de son jus); 1 c.s. de fécule de maïs; 4 œufs frais; 70g de sucre; 1 dl de crème liquide montée en chantilly Préparation: Mélanger au fouet le jus de pomme et tous les ingrédients, y compris le sucre. Amener à ébullition sur feu moyen sans cesser de remuer. Dès que la crème épaissit, sortir la casserole du feu et continuer à remuer env. 2 minutes. Filtrer dans un bol et laisser refroidir (pour éviter la formation d’une peau, poser une feuille de papier fraîcheur directement sur la crème), réserver env. 1 heure à couvert au frais. Pour finir, incorporer délicatement la crème fouettée. (Source: bettybossi.ch) La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager cette ambiance très particulière avec vous en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées.