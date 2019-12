Dans un moule profond, placer la pâte et remplir avec le mélange. Recouvrir de nouveau avec de la pâte. Enfourner au four et faire cuire une heure à 170 °C.

Porte 4: Canton du Valais Melanie Eichenberger 04. décembre 2019 - 00:15 Le nom de la spécialité du jour ne met pas forcément l’eau à la bouche, malgré son goût exquis. Le Cholera est une tarte valaisanne à base de poireaux, d’oignons, de pommes de terre, de pommes et de fromage. La légende raconte que ce plat a été inventé vers 1830 en pleine épidémie de choléra. Les gens n’étaient pas autorisés à quitter leur maison en raison du risque d’infection et devaient se nourrir avec leurs provisions et leur jardin potager. Il est toutefois plus probable que le Cholera soit lié au mot charbon: Chola ou Cholu en suisse allemand du Haut-Valais. Vu que la tarte était cuite avec du charbon. Recette (pour environ 4 personnes): Ingrédients pour la tarte: 500 g de pâte feuilletée; 40 g de beurre; 200 g de pommes de terre à raclette; 200 g de pommes; 200 g de poireaux; 200 g d’oignons; 250 g de fromage à raclette valaisan AOP; Sel, poivre Préparation: Couper les oignons en tranches. Les faire frire dans une poêle avec du beurre. Retirer les feuilles dures du poireau, débiter les tiges en lanières. Les faire revenir dans le beurre. Laisser refroidir. Couper les poireaux en deux dans le sens de la longueur et nettoyer les moitiés sous l’eau froide. Ensuite, les couper en lanières de 2 à 3 cm et les blanchir pendant 3 à 5 minutes maximum dans de l’eau salée légèrement bouillante. Égoutter et tremper dans de l’eau froide courante pour interrompre le processus de cuisson. Couper les pommes en petits dés. Les faire frire dans une poêle avec du beurre. Mélanger les oignons, les poireaux et les pommes et assaisonner. Dans de l’eau bouillante, faire cuire les pommes de terre pendant 25 minutes. Enlever ensuite la peau et couper les pommes de terre en petits cubes d’environ 2 cm. Les ajouter au mélange pommes/poireaux/oignons. Râper le fromage à raclette et rajouter dans le mélange. Dans un moule profond, placer la pâte et remplir avec le mélange. Recouvrir de nouveau avec de la pâte. Enfourner au four et faire cuire une heure à 170 °C. Servir avec une salade verte et de la Petite Arvine du Valais. (Quelle: www.valais.ch) La période de l’Avent en Suisse a des saveurs de mandarines, de biscuits de Noël et de vin chaud. L’atmosphère est propice à la contemplation, aux réjouissances et aux moments conviviaux entre amis ou en famille. Nous souhaitons partager cette ambiance très particulière avec vous en vous offrant un calendrier de l’Avent un peu spécial. Chaque jour, vous pourrez découvrir une spécialité culinaire typique d’un canton. Un petit morceau de Suisse à cuisiner vous-mêmes et à déguster où bon vous semble, même à l’autre bout du monde, grâce à nos recettes détaillées.