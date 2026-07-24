Calida glisse dans le rouge au 1er semestre, se sépare de Cosabella

Keystone-SDA

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Le fabricant lucernois de sous-vêtements et de pyjamas Calida est passé de justesse dans les chiffres rouges sur les six premiers mois de l'année, dans un contexte de marché qualifié de "difficile", marqué par la retenue des consommateurs.

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(Keystone-ATS) Le groupe a parallèlement annoncé la vente de sa marque de lingerie américaine Cosabella.

Cosabella, rachetée en 2022 pour 80 millions de dollars et qui devait servir de porte d’entrée sur le marché américain, a été vendue à la société d’investissement new-yorkaise Crown Brands Group pour un montant non divulgué, a indiqué le groupe de Sursee vendredi dans un communiqué.

Avec cette cession, «Calida poursuit la rationalisation de son portefeuille de marques et renforce son engagement en faveur du développement stratégique de ses marques phares Calida et Aubade», a précisé le groupe suisse, ajoutant que «cette opération apporte une flexibilité opérationnelle et financière supplémentaire, qui permettra de poursuivre de manière ciblée le développement de ces marques et leur positionnement sur le segment haut de gamme».

Cosabella a dégagé au premier semestre un chiffre d’affaires de 4,3 millions de francs, en chute de 36,6%, le plus faible parmi les marques du groupe. Ce dernier explique le repli par un «repositionnement de la marque».

Repli généralisé

Dans l’ensemble, l’entreprise de Suisse centrale a enregistré des ventes nettes en baisse de 7,9%, ou de -5,9% hors effets des devises, à 93,7 millions de francs. Ses autres marques Calida (-5%) et Aubade (-7,8%) se sont également repliées.

Le chiffre d’affaires est ressorti inférieur aux attentes, les analystes consultés par AWP tablant en moyenne sur un chiffre d’affaires de 99,3 millions de francs.

Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté des activités poursuivies a réduit sa perte à 0,3 million, après -1,8 million un an plus tôt. La marge afférente s’est établie à -0,3%, remontant de 1,4 point. L’entreprise a bouclé la période sous revue sur une perte nette de 0,6 million, après un bénéfice net de 0,9 million au premier semestre 2025.

Le premier semestre «a été marqué par un contexte de marché toujours difficile et un climat de consommation morose», a souligné le directeur général Thomas Stöcklin. Mais «grâce à des mesures ciblées en matière d’organisation, de développement de produits et de communication de marque, le groupe (…) a amélioré son efficacité et renforcé encore la compétitivité de Calida et d’Aubade», a-t-il ajouté.

Pour 2026, l’entreprise vise une nouvelle augmentation de la contribution au résultat opérationnel pour les marques Calida et Aubade, ainsi qu’une marge Ebit dépassant les 6%.