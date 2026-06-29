Cambriolage dans un garage à Chiètres: deux auteurs arrêtés

Keystone-SDA

Partager

Deux auteurs présumés d'un cambriolage dans un garage automobile à Chiètres (FR) ont été arrêtés. Le 3e larron est toujours en fuite. Deux des trois véhicules dérobés ont pu être retrouvés.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Le dimanche 21 juin, peu après 05h00, une patrouille de la police cantonale a découvert, à Chiètres, un véhicule avec le moteur en marche, mais sans conducteur, devant un garage automobile. Les policiers ont immédiatement procédé à des vérifications et constaté que quelqu’un s’était introduit par effraction dans le garage», a indiqué lundi la police fribourgeoise.

Deux véhicules de luxe ainsi qu’une moto ont été dérobés. Les premières recherches ont permis de retrouver rapidement l’un des véhicules volés dans la région. Le lendemain, la moto a également été retrouvée à Chiètres.

D’autres vols

Grâce aux investigations menées en collaboration avec plusieurs corps de police suisses, deux auteurs présumés ont pu être rapidement identifiés. Ces deux ressortissants français, âgés de 21 et 24 ans, ont été interpellés dans les jours suivants à Genève et à Sion.

Ils sont soupçonnés d’avoir participé, outre le cambriolage de Chiètres, à d’autres vols de véhicules de luxe, notamment à Gümligen (BE), peu auparavant.

Le Ministère public fribourgeois a requis la détention provisoire des deux prévenus. La task force commune de l’Office fédéral de la police (fedpol) et des polices cantonales analyse les liens avec des cas similaires et mène également des investigations concernant d’autres personnes présumées impliquées.