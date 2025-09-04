Campagne à Lausanne: y aller «Mollo» pour partager l’espace public
Lausanne veut favoriser la cohabitation entre les différents modes de déplacements, que l'on soit à pied, à vélo, en e-trottinette ou en voiture. Elle lance une campagne qui invite les différents usagers à y aller "Mollo" dans l'espace public.
(Keystone-ATS) Les lieux de passage obéissent à des règles précises de cohabitation. Par exemple, si la rue de la Tour permet le passage des vélos et des e-trottinettes à 8 km/h au maximum, sa voisine la rue de l’Ale exige que l’on en descende pour y déambuler, rappelle jeudi la ville dans un communiqué.
Mais parfois, un panneau de signalisation ne suffit pas pour rappeler la réglementation d’une zone. La campagne «Mollo» vise à attirer l’attention sur les comportements à adopter dans les espaces partagés. Elle se déclinera au fil des mois dans des messages affichés au sol, accrochés à des mâts ou sur des panneaux.
Les rues de la Tour et de l’Ale ont inauguré cette opération. D’autres espaces suivront, dont la place de la Sallaz ou la rue Pré-du-Marché. Le déploiement se poursuivra l’année prochaine.