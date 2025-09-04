La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Campagne à Lausanne: y aller «Mollo» pour partager l’espace public

Keystone-SDA

Lausanne veut favoriser la cohabitation entre les différents modes de déplacements, que l'on soit à pied, à vélo, en e-trottinette ou en voiture. Elle lance une campagne qui invite les différents usagers à y aller "Mollo" dans l'espace public.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les lieux de passage obéissent à des règles précises de cohabitation. Par exemple, si la rue de la Tour permet le passage des vélos et des e-trottinettes à 8 km/h au maximum, sa voisine la rue de l’Ale exige que l’on en descende pour y déambuler, rappelle jeudi la ville dans un communiqué.

Mais parfois, un panneau de signalisation ne suffit pas pour rappeler la réglementation d’une zone. La campagne «Mollo» vise à attirer l’attention sur les comportements à adopter dans les espaces partagés. Elle se déclinera au fil des mois dans des messages affichés au sol, accrochés à des mâts ou sur des panneaux.

Les rues de la Tour et de l’Ale ont inauguré cette opération. D’autres espaces suivront, dont la place de la Sallaz ou la rue Pré-du-Marché. Le déploiement se poursuivra l’année prochaine.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision