Campagne contre les arnaques aux sentiments sur internet

Keystone-SDA

Les corps de police et la Prévention suisse de la criminalité (PSC) mettent en garde contre les arnaques aux sentiments sur internet. Le but est de protéger les victimes et de dissuader les criminels de commettre ce type de méfaits.

1 minute

(Keystone-ATS) Une campagne de sensibilisation intitulée « Arnaque aux sentiments. L’amour, le vrai, ne coûte rien » est lancée début mars, ont annoncé jeudi les corps de police cantonaux et municipaux ainsi que la PSC.

Dans une telle escroquerie, la victime perd de l’argent, mais voit également s’évanouir son espoir de connaître le grand amour. Tout commence par une demande de contact en ligne. Pendant un certain temps, l’escroc établit une relation de confiance. Puis il réclame de l’argent.

Il commence par créer une dépendance émotionnelle avant d’exploiter ses victimes. Celles-ci mettent souvent beaucoup de temps à reconnaître qu’elles ont été grugées parce qu’elles s’accrochent à l’espoir. Lorsque l’escroquerie éclate au grand jour, elles sont submergées par la honte et refusent de porter plainte.