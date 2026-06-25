Campagne de Bienne contre le harcèlement dans l’espace public

Keystone-SDA

Partager

La Ville de Bienne a lancé jeudi la campagne de sensibilisation "Bienne ouvre les yeux" qui propose un outil de signalement en ligne contre le harcèlement dans l’espace public. Les personnes qui subissent ou sont témoins de harcèlement sexiste, discriminatoire ou à caractère sexuel peuvent le signaler anonymement et toute sécurité.

1 minute

(Keystone-ATS) En mettant en place cet outil de signalement en ligne, les autorités entendent envoyer un signal clair: le sexisme, la queerphobie ou le harcèlement discriminatoire ou à caractère sexuel ne sont pas tolérés dans l’espace public.

Les signalements enregistrés par cet outil numérique permettront de montrer les cas qui échappent aux statistiques et sur la base de ces preuves de déterminer d’autres actions, explique la Ville de Bienne. L’outil fournit aussi des informations sur les démarches juridiques et les offres en matière de consultation.

Pour les autorités, toutes les personnes doivent pouvoir se déplacer librement et sans avoir peur, quel que soit leur sexe, identité de genre, orientation sexuelle, couleur de peau, religion ou handicap. Le lancement de l’outil de signalement en ligne sera accompagné d’une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux et dans les transports publics.

Plusieurs villes comme Zurich, Berne ou Lucerne disposent déjà d’offres en ce sens.