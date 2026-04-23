Campagne en faveur du crédit pour le Musée des Beaux-Arts à Berne

Keystone-SDA

Un comité interpartis a lancé jeudi la campagne en faveur de la rénovation et l'agrandissement du Musée des Beaux-Arts à Berne. Les citoyens du canton de Berne se prononceront le 14 juin sur un crédit d'étude de 15,7 millions en faveur de cette institution culturelle.

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(Keystone-ATS) Des députés au Grand Conseil bernois ont expliqué qu’un oui dans les urnes va renforcer le canton sur les plans culturel, économique et social. Pour ces élus, issus de sept partis de gauche et de droite, une rénovation des bâtiments est urgente. Pour eux, il en va de l’avenir de cette institution culturelle.

Ce crédit d’étude doit permettre de financer la planification, la procédure d’autorisation et les appels d’offres. Les bâtiments du Musée des Beaux-Art exigent des travaux de rénovation. Tant l’édifice historique datant de 1879, dénommé bâtiment Stettler, que l’extension de 1983 intitulée bâtiment de l’Atelier 5, présentent des défauts.

«Ce musée est un lieu de savoir, d’inspiration et de dialogue, bien au-delà des frontières cantonales», a souligné la députée des Vert-e-s Moussia von Wattenwyl, citée dans le communiqué. Pour l’élue du Jura bernois, ce projet garantit la pérennité d’un lieu emblématique, ancré dans l’identité bernoise.

Le projet de rénovation intégrale du Musée des Beaux-Arts de Berne est conçu sous la forme d’un partenariat public-privé. Le total des coûts d’étude et de réalisation est estimé à environ 147 millions de francs. Le canton va y participer à hauteur de 81 millions au maximum. Le musée va assumer le montant restant avec l’aide de donateurs privés, de fondations et du Fonds de loterie.

Référendum soutenu par l’UDC

Lors de la session d’automne, le Grand Conseil a approuvé par 91 voix contre 44 et 16 abstentions ce crédit d’étude soumis au vote le 14 juin. Dans la foule de l’adoption de ce crédit, un comité soutenu par l’UDC a lancé un référendum estimant que ce projet de rénovation était déséquilibré et surdimensionné. A ses yeux, la contribution prévue par le canton est excessive.

Fondé en 1849, le Musée des Beaux-Arts de Berne possède une collection d’art d’importance nationale qui comprend quelque 4000 tableaux et sculptures ainsi qu’environ 70’000 dessins, gravures, photographies, installations et vidéos. Chaque année, elle attire quelque 100’000 visiteurs.