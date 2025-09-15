La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Campagne pour renforcer le vote, notamment auprès des étrangers

Keystone-SDA

"Voter, c’est exercer un droit", mais aussi "participer aux décisions qui façonnent notre quotidien". A l'approche des élections communales de mars 2026, le canton de Fribourg lance une campagne pour renforcer la participation, notamment auprès des étrangers.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Cette campagne, baptisée «Votre voix compte !», vise à sensibiliser l’ensemble de la population aux enjeux de ces élections, indique lundi l’Etat de Fribourg dans un communiqué. Elle s’adresse en particulier aux personnes issues de la migration disposant des droits civiques au niveau communal.

Depuis 2006, les titulaires d’un permis C, âgés de 18 ans révolus et domiciliés depuis cinq ans dans le canton, peuvent voter et se porter candidats aux élections communales.

Ce droit concerne près de 40’000 personnes. «Il mérite d’être davantage connu et visibilisé. Il en va de notre cohésion sociale», souligne Patrice Borcard, président de la Commission cantonale pour l’intégration des migrant-e-s et la prévention du racisme (CMR), qui pilote le projet avec l’Association des communes fribourgeoises (ACF).

Des capsules de témoignages

La campagne met à disposition plusieurs supports, dont une vidéo explicative «Comment voter ?», une présentation sur le système politique et des affiches. Des capsules de témoignages en plusieurs langues montrent de personnes issues de la migration expliquer pourquoi il est important de voter. Tous ces supports sont accessibles en ligne sur le site du Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme.

Comme le rappelle la directrice de l’ACF, Micheline Guerry-Berchier, «la politique communale est déterminante: c’est le premier échelon décisionnel, au plus près des besoins des habitants. Chaque bulletin compte. Chaque voix fait la différence».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
35 J'aime
26 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision