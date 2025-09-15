Campagne pour renforcer le vote, notamment auprès des étrangers

"Voter, c’est exercer un droit", mais aussi "participer aux décisions qui façonnent notre quotidien". A l'approche des élections communales de mars 2026, le canton de Fribourg lance une campagne pour renforcer la participation, notamment auprès des étrangers.

(Keystone-ATS) Cette campagne, baptisée «Votre voix compte !», vise à sensibiliser l’ensemble de la population aux enjeux de ces élections, indique lundi l’Etat de Fribourg dans un communiqué. Elle s’adresse en particulier aux personnes issues de la migration disposant des droits civiques au niveau communal.

Depuis 2006, les titulaires d’un permis C, âgés de 18 ans révolus et domiciliés depuis cinq ans dans le canton, peuvent voter et se porter candidats aux élections communales.

Ce droit concerne près de 40’000 personnes. «Il mérite d’être davantage connu et visibilisé. Il en va de notre cohésion sociale», souligne Patrice Borcard, président de la Commission cantonale pour l’intégration des migrant-e-s et la prévention du racisme (CMR), qui pilote le projet avec l’Association des communes fribourgeoises (ACF).

Des capsules de témoignages

La campagne met à disposition plusieurs supports, dont une vidéo explicative «Comment voter ?», une présentation sur le système politique et des affiches. Des capsules de témoignages en plusieurs langues montrent de personnes issues de la migration expliquer pourquoi il est important de voter. Tous ces supports sont accessibles en ligne sur le site du Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme.

Comme le rappelle la directrice de l’ACF, Micheline Guerry-Berchier, «la politique communale est déterminante: c’est le premier échelon décisionnel, au plus près des besoins des habitants. Chaque bulletin compte. Chaque voix fait la différence».