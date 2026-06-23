Canada: une fusillade à Montréal fait trois morts dont le suspect

Keystone-SDA

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Trois personnes, un habitant, un policier et l'assaillant, ont été tuées lundi à Montréal, au Canada, lors d'une fusillade. Selon le diffuseur public Radio Canada, le tireur a laissé derrière lui un manifeste "incel", une mouvance masculiniste.

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(Keystone-ATS) Les faits se sont déroulés à la mi-journée dans un quartier où se trouvent de nombreux commerces et restaurants juifs, mais les autorités n’ont pas expliqué leurs circonstances ni évoqué un éventuel mobile.

L’unique suspect «a été abattu», a expliqué lors d’une conférence de presse le chef de la police de Montréal (SPVM), Fady Dagher, qui a fait état d’un échange de coups de feu entre les policiers et l’assaillant. Une policière a également été blessée, mais ses jours ne sont pas en danger.

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, s’est déclaré sur le réseau social X «consterné d’apprendre qu’un policier et un civil ont été tués et que d’autres personnes ont été blessées lors d’une fusillade survenue […] à Montréal», ajoutant «exprimer [sa] reconnaissance» envers les «courageux policiers».

«Au coeur de la communauté juive»

Les tirs se sont déroulés «au coeur de la communauté juive», a dit Gezy Markowitz, un rabbin du quartier, mentionnant «de nombreuses associations […] des centres éducatifs, des banques alimentaires et des établissements juifs».

«Mais je tiens à dire que cela n’est pas vraiment vu comme une attaque sur la communauté juive, même si nous nous demandons pourquoi c’est cette zone» qui a été visée, a-t-il ajouté.

«Pour l’instant, on ne connaît pas le mobile derrière tout cela», a déclaré à la chaîne Radio-Canada Ian Lafrenière, ministre de la sécurité intérieure du Québec, peu après l’annonce des tirs.

La police a expliqué qu’elle avait été prévenue par téléphone par un témoin ayant signalé la présence d’une personne en train d’utiliser un fusil. Un important dispositif policier a été mis en place un peu avant midi (18h00 en Suisse). Les habitants ont été appelés à rester chez eux et l’autoroute urbaine proche a été fermée à la circulation. Le périmètre a été déclaré sécurisé un peu plus de trois heures plus tard, selon la police.

Selon Fady Dagher, la dernière mort en service d’un policier dans la deuxième plus grande ville du Canada remonte à 2002.

En 2018, un homme se revendiquant de la mouvance «incel», composée d’hommes célibataires qui se prétendent rejetés par les femmes, qu’ils jugent responsables de leur célibat, avait tué 11 personnes, surtout des femmes, au cours d’une attaque à Toronto.