Canberra retire des décorations d’officiers pour crimes de guerre

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’Australie a annoncé jeudi retirer leurs décorations aux officiers de son armée dont les unités sont accusées d’avoir été impliquées dans des crimes de guerre et des « conduites illégales » du temps de la coalition internationale en Afghanistan.

Le ministre de la Défense, Richard Marles, a déclaré que cette décision, qui concerne des commandants d’unités ayant exercé leurs fonctions entre 2005 et 2016, était nécessaire pour « réparer les erreurs du passé ».

Moins de dix officiers feront l’objet de cette mesure, mais leurs noms ne seront pas divulgués. Une enquête officielle a révélé que sur cette période de onze ans, les forces spéciales australiennes ont « tué illégalement » 39 civils et prisonniers en Afghanistan, notamment en les exécutant sommairement lors de rituels d’initiation.

Le rapport formule 143 recommandations, dont le retrait des médailles. Il suggère, entre autres, qu’une vingtaine de militaires soient renvoyées devant la justice, que les familles des victimes soient indemnisées et que l’armée procède à une série de réformes.

Après les attentats du 11 septembre 2001, plus de 26’000 militaires australiens ont été envoyés en Afghanistan pour combattre aux côtés des forces américaines et alliées contre les Talibans, Al-Qaïda et d’autres groupes islamistes.

Les troupes australiennes se sont officiellement retirées du pays fin 2013.