Candidature d’Alain Ribaux proposée à la présidence de la LNM

Keystone-SDA

L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Alain Ribaux pourrait prendre la présidence de la LNM, société de navigation des Trois-Lacs. Le Conseil d'Etat neuchâtelois va proposer sa candidature aux actionnaires pour remplacer Nicolas Gigandet qui n'avait pas sollicité de nouveau mandat.

(Keystone-ATS) La nomination d’Alain Ribaux à la présidence de la LNM est soutenue par les trois cantons commanditaires Vaud, Fribourg et Neuchâtel. Le Conseil d’Etat estime que l’ancien ministre est à même d’accompagner la LNM dans les défis auxquels elle doit faire face. La compagnie de navigation est en proie notamment à des difficultés financières.

Il a été demandé à la LNM d’organiser durant le premier trimestre une assemblée générale extraordinaire pour entériner la nomination d’Alain Ribaux comme nouvel administrateur indépendant, indique mardi la Chancellerie d’Etat neuchâteloise. Il appartiendra ensuite au conseil d’administration de le nommer en qualité de président.

Le Conseil d’Etat attend de cette candidature qu’elle ramène dans un premier temps sérénité et stabilité avant de donner un élan à cette société «emblématique» du tourisme régional.