Canicule: comment éviter les incendies de forêt

Keystone-SDA

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La canicule et la sécheresse font grimper le risque d'incendie de forêt dans une grande partie de la Suisse. Plusieurs cantons ont déjà instauré des restrictions, voire des interdictions de faire du feu. Voici les précautions à adopter pour éviter tout départ de feu.

3 minutes

(Keystone-ATS) Avec la canicule et un printemps particulièrement sec, les paysages se dessèchent partout en Suisse et le risque d’incendie de forêt augmente fortement.

Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), près de 90% des incendies de forêt sont provoqués par des activités humaines, contre seulement 10% dus à des causes naturelles, comme la foudre. Un mégot mal éteint, un barbecue mal maîtrisé ou quelques braises encore chaudes peuvent suffire à déclencher un incendie difficile à contrôler.

Avant d’allumer un feu, s’informer

Les autorités recommandent de toujours consulter le niveau de danger d’incendie avant de faire un feu en plein air. Les restrictions ou interdictions décidées par les cantons et les communes doivent être scrupuleusement respectées, même si le niveau de danger général paraît faible.

Les gestes qui peuvent tout changer

Pour limiter les risques, MétéoSuisse recommande d’adopter quelques réflexes essentiels:

Ne jetez jamais de mégots de cigarettes, d’allumettes ou d’autres matériaux combustibles dans la nature, quel que soit le niveau de danger.

Privilégiez les foyers fixes pour les grillades lorsqu’ils sont autorisés. En cas d’interdiction partielle, les feux directement au sol sont proscrits.

Ne laissez jamais un feu sans surveillance. Des étincelles peuvent rapidement embraser la végétation environnante.

Eteignez complètement le feu avant de partir, en arrosant abondamment les braises avec de l’eau.

N’utilisez des feux d’artifice que dans les zones où ils sont expressément autorisés par les autorités communales.

Les lisières de forêt, les haies, les prairies et les surfaces herbacées sont actuellement particulièrement sèches et peuvent s’enflammer en quelques secondes.

Que faire si un incendie se déclare?

Si vous apercevez un départ de feu, appelez immédiatement les pompiers au 118. N’essayez pas d’éteindre l’incendie vous-même s’il prend de l’ampleur. Eloignez-vous rapidement de la zone en rejoignant un endroit sûr, indique MétéoSuisse sur son portail.

Une situation variable selon les régions

Dans plusieurs cantons, des restrictions, voire des interdictions de faire du feu, sont déjà en vigueur, selon l’OFEV. Le Valais est le plus touché avec un danger maximal (degré 5) entre Riddes et la vallée de Viège. Tout feu y est interdit. Des interdictions totales sont également en vigueur en Argovie et au Liechtenstein.

Plusieurs autres cantons, dont Fribourg, Vaud et Genève, appliquent des restrictions partielles. Le canton de Berne a décidé jeudi de ne pas prononcer d’interdiction de faire du feu pour le moment mais appelle à redoubler de prudence. Il recommande de ne pas allumer de feux en présence de vent, en forêt ou à la lisière de la forêt.

La menace est bien réelle: un incendie de forêt s’est déclaré mercredi dans le secteur des Roches de Moron, près des Planchettes (NE).

Où s’informer?

Le niveau de danger d’incendie est actualisé sur le portail dangerincendieforet.ch, ainsi que sur le site et l’application de MétéoSuisse. Les éventuelles interdictions de faire du feu sont également relayées sur le portail dangers-naturels.ch et dans l’application de MétéoSuisse.