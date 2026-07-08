Canicule: Neuchâtel rappelle aux employeurs leurs obligations

Keystone-SDA

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Le canton de Neuchâtel a constaté que certaines entreprises ne possédaient pas de plan d’action déployable dès le premier jour de forte chaleur. Il rappelle aux employeurs leur responsabilité et la nécessité de mesures de protection. Le canton renforce ses contrôles sur le terrain.

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(Keystone-ATS) «A la suite de la canicule de la fin du mois de juin, il a été constaté que bon nombre d’entreprises avaient réagi dans la précipitation et que les mesures nécessaires avaient été mises en place qu’après plusieurs heures, voire plusieurs jours», a expliqué mercredi le canton. Les employés, les plus touchés par la canicule, travaillent dans la construction, l’horticulture paysagisme, les services de livraison, la viticulture et l’agriculture.

Les entreprises sont tenues d’établir un plan d’action «soleil et chaleur» qui prévoit la mise en place des mesures comme par exemple l’installation de protection contre le soleil, mais également l’augmentation de la fréquence des pauses ou encore l’aménagement des horaires de travail. La mise à disposition de crème solaire, protège-nuque ou vêtements légers de couleur claire en fait aussi partie.

Mesures contraignantes

En période estivale, l’office des relations et des conditions de travail (ORCT) renforce sa présence sur le terrain, a précisé le canton. Des collaborateurs et collaboratrices vont à la rencontre des travailleurs exposés.

Si des manquements sont constatés par l’ORCT, «les employeurs se verront rappeler leurs obligations et, si besoin, des mesures contraignantes peuvent être prises», peut-on lire dans le communiqué. L’office se dit à disposition des entreprises pour les conseiller.