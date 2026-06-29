Canicule: plusieurs stations ont battu leur record de durée

Keystone-SDA

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De nouveaux records de longévité ont été enregistrés lundi dans plusieurs stations météorologiques suisses. A la mi-journée, Berne/Zollikofen, Payerne (VD), Buchs/Aarau(AG), Pully (VD) ont comptabilisé 13 jours avec des températures supérieures à 30°C.

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(Keystone-ATS) Zurich/Fluntern, Schaffhouse, Delémont (JU), Fribourg et Altdorf (UR) ont déjà égalé leur record de durée de canicule. Ces stations pourraient le dépasser si le mercure franchit à nouveau les 30°C lundi.

Saint-Gall a également battu son record de durée, passant de 3 à 5 jours consécutifs au-dessus de 30°C.

La durée d’une vague de chaleur est mesurée par le nombre de jours consécutifs où la température maximale dépasse ce seuil. Ce week-end, des records de température ont également été battus, avec 39°C à Bâle/Binningen et à Beznau (AG), un maximum historique pour un mois de juin en Suisse.

Une baisse sensible des températures était toutefois attendue lundi.