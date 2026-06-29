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Canicule: plusieurs stations pourraient battre leur record de durée

Keystone-SDA

La vague de chaleur actuelle pourrait établir de nouveaux records de longévité dans plusieurs stations météorologiques suisses avant le rafraîchissement attendu en début de semaine.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Zurich/Fluntern, Berne/Zollikofen, Payerne, Schaffhouse, Buchs/Aarau, Delémont, Pully, Fribourg et Altdorf ont déjà égalé leur record de durée de canicule et pourraient le dépasser si le mercure franchit à nouveau les 30°C lundi.

La durée d’une vague de chaleur est mesurée par le nombre de jours consécutifs où la température maximale dépasse ce seuil. Dimanche, plusieurs stations en comptabilisaient déjà 12. Ce week-end, des records de température ont également été battus, avec 39°C à Bâle/Binningen et à Beznau (AG), un maximum historique pour un mois de juin en Suisse.

Une baisse sensible des températures est toutefois attendue à partir de lundi.

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