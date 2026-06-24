Canicule: quels lieux visiter en Suisse romande pour se rafraîchir?

Keystone-SDA

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Les températures ont dépassé les 36 degrés en Suisse et la vague de chaleur se poursuit au moins jusqu'à ce week-end. Voici une sélection non exhaustive, d'activités à faire et des lieux à visiter pour se refraîchir ces prochains jours en Suisse romande.

3 minutes

Descendre sous terre…

(Keystone-ATS) A quelques kilomètres de la frontière française, à Valorbre (VD) ou Réclère (JU), descendez dans des grottes, là où il fait toujours plus frais. Il faut compter une heure pour faire la boucle de ces deux grottes, entre stalactites, stalagmites, colonnes de calcaire.

Les Salines de Bex (VD) sont l’occasion de se mettre au frais tout en (re)découvrant l’histoire industrielle helvétique. La visite des galeries de sels se fait d’abord grâce à un petit train de mineurs avant de continuer à pied, pour une durée totale de 2h15, sous 18 degrés.

Au Val-de-Travers (NE), découvrez les mines d’asphalte. Armés de votre casque et de votre lampe torche, partez sur les traces des mineurs ayant arraché à la montagne deux millions de tonnes de ce minerai.

Sinon, vous pouvez opter pour une visite guidée en barque du lac souterrain de Saint-Léonard (VS). Il s’agit du lac souterrain le plus grand d’Europe, la balade en barque dure une trentaine de minutes et il vous faudra prévoir une veste, il y fait 15 degrés. A noter toutefois qu’en raison d’un tournage d’un film, les visites sont interrompues les 23 et 24 juin.

…ou prendre de la hauteur

Si vous craignez que le plafond des grottes ne vous tombe sur la tête, ou si vous souffrez de claustrophobie, prenez de l’altitude. Ce vendredi marque l’ouverture de la saison estivale pour les remontées mécaniques de Villars-Gryon-Diablerets et du Val d’Anniviers. L’occasion de prendre de la hauteur pour se rafraîchir, partir en randonnée, faire du VTT ou aller manger une douceur au sommet.

La saison d’été 2025 a d’ailleurs été réussie pour la branche, avait indiqué l’association faîtière Remontées Mécaniques Suisses (RMS). Le nombre de visiteurs a augmenté de 13% par rapport à l’année précédente.

Culture et Histoire

Profitez des salles de cinéma pour aller (re)voir un classique, une nouveauté ou tout simplement profiter des salles climatisées. A savoir que la Ville de Genève offre l’entrée de cinéma des salles Les Scala, le City et le Nord-Sud aux séniors résidant à Genève (+ un accompagnant).

Les musées sont aussi de bons repères pour se cultiver tout en restant au frais. Vous pouvez terminer vos visites par un peu d’Histoire avec les châteaux, comme celui de Chillon (VD) au bord des rives du Léman ou celui de Gruyères (FR) perché sur sa colline.

Les baignades dans les lacs, piscines et cours d’eau font évidemment partie de la liste des activités, sans oublier de se protéger du soleil. De plus, si vous êtes à court d’idées, de nombreuses villes suisses publient des cartes des espaces frais.

Danger 4 de canicule

Mardi, MétéoSuisse a relevé le niveau de danger canicule à 4 dans l’est de la Suisse. Il s’agit d’une vague de chaleur où les températures dépassent les 27 degrés pendant au moins trois jours consécutifs, sans rafraichissement significatif la nuit.

MétéoSuisse recommande de boire au moins 1,5 litre par jour, de rester au frais et à l’ombre, d’éviter les efforts physiques et de rester en contact avec les personnes vulnérables.