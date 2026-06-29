Canicule: records de durée battus, levées du danger de canicule

Keystone-SDA

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De nouveaux records de durée ont été enregistrés lundi dans plusieurs stations météorologiques suisses. MétéoSuisse a également levé lundi matin les dangers canicule dans pratiquement tout le pays. Les températures se sont situées entre 26 et 31°C.

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(Keystone-ATS) Plusieurs stations ont battu leur record de durée lundi. A la mi-journée, Berne/Zollikofen, Payerne (VD), Schaffouse Buchs/Aarau(AG), Pully (VD) ont comptabilisé 13 jours avec des températures supérieures à 30°C. Saint-Gall a également battu son record, passant de 3 à 5 jours consécutifs au-dessus de 30°C.

Zurich/Fluntern, Schaffhouse, Delémont (JU), Fribourg et Altdorf (UR) ont égalé dimanche leur record de durée de canicule. Il n’a pas été battu lundi, puisque le thermomètre n’a pas franchi à nouveau la barre des 30 degrés dans ces stations de mesure.

La durée d’une vague de chaleur est mesurée par le nombre de jours consécutifs où la température maximale dépasse le seuil des 30 degrés. Durant le week-end, des records de température ont également été battus, avec 39°C à Bâle/Binningen et à Beznau (AG), un maximum historique pour un mois de juin en Suisse.

Levée des alertes canicules

Les dangers de canicule ont été levés lundi à 11h00 pour le Nord des Alpes et le Valais, selon le site de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Sur le versant nord des Alpes, où l’air est désormais moins chaud, il a fait au maximum entre 26 et 31°C.

Dans le Tessin central et méridional, la canicule se poursuit, malgré le passage d’une petite perturbation mercredi. L’alerte canicule dans le Tessin central et méridional ainsi que dans le val Mesolcina a été ramenée du niveau 4 au niveau 3 et prolongée jusqu’à vendredi.

Genève et Vaud lèvent les mesures de protection

La baisse des températures peut être synonyme de retour à la normale pour les travailleurs genevois. Dès lundi, ils ont pu de nouveau travailler dehors après 13h00.

L’Office genevois de l’inspection du travail avait décidé d’interrompre jeudi dès 13h00 toutes les activités à l’extérieur et exposées au soleil, sauf celles considérées comme indispensables pour la sécurité publique. Les autres mesures prévues restent en place, a souligné lundi le Département genevois de l’économie à Keystone-ATS.

Le canton de Vaud a pour sa part annoncé la levée des plans canicule des institutions sociosanitaires et des communes à partir de mardi soir. «La vigilance reste toutefois de mise car des problèmes de santé consécutifs aux journées de canicule peuvent se présenter ultérieurement», a souligné lundi un communiqué de l’Etat de Vaud invitant à ne pas hésiter à consulter un médecin en cas de doute ou de malaise.