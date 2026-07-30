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Canicule: une journée de records pour la Suisse

Keystone-SDA

La Suisse a vécu jeudi une journée exceptionnelle sur le front de la chaleur, notamment outre-Sarine. Alors que juillet 2026 devrait devenir le plus chaud depuis le début des mesures en 1864, plusieurs stations ont enregistré des records pour juillet et un pic annuel.

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(Keystone-ATS) La canicule qui frappe la Suisse depuis plusieurs jours a fait tomber ou égaler plusieurs records jeudi. À Bâle-Binningen, le thermomètre affichait 39,7 degrés vers 14h00, égalant le record absolu mesuré au nord des Alpes en Suisse, établi le 7 juillet 2015 à Genève-Cointrin, selon MétéoSuisse.

Cette valeur dépasse déjà les 39 degrés relevés le 27 juin dernier et constitue, à ce stade, la température la plus élevée de l’année. Le record absolu pour la Suisse (Sud et Nord des Alpes) demeure les 41,5 degrés enregistrés à Grono (GR) le 11 août 2003.

La Suisse romande n’a pas été en reste. Jeudi en début d’après-midi, MeteoNews relevait notamment 36,4 degrés à Payerne (VD), 35,1 à Neuchâtel, 34,8 à Genève et 33,4 à Sion. Ailleurs, Berne-Belp atteignait 37 degrés. Même les sommets affichaient des températures remarquables, avec 13,8 degrés au Titlis et 7,4 degrés au Jungfraujoch.

Dans l’ensemble, le mercure est monté plus haut outre-Sarine. Il a ainsi fait 36,9 degrés à Zurich-Fluntern (à 556 m), un record absolu pour le mois de juillet, au-delà aussi du pic du mois passé.

Un mois hors norme

Cette journée hors norme s’inscrit dans un mois de juillet lui aussi exceptionnel. Selon le bulletin climatique provisoire publié jeudi par MétéoSuisse, juillet 2026 devrait devenir le plus chaud jamais observé en Suisse depuis le début des mesures en 1864. Au 29 juillet, la température moyenne nationale dépassait de 3,2 degrés la norme de la période 1991-2020.

Le classement définitif ne sera établi qu’au début du mois d’août, une fois les données de l’ensemble du mois validées. Les prévisions laissent encore ouverte la possibilité que juillet termine au deuxième ou au troisième rang, mais il occupe pour l’heure la première place devant les étés 2015 et 2006.

La chaleur s’est accompagnée d’un important déficit de précipitations. Dans une grande partie du pays, les quantités de pluie sont restées largement inférieures à la normale, certaines régions n’ayant reçu que moins de 20% des précipitations habituelles d’un mois de juillet. L’ensoleillement a également été largement excédentaire, dépassant localement 130% de la moyenne de référence.

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