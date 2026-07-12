Canicule aux Etats-Unis: des records battus dans le nord et l’ouest

Keystone-SDA

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La canicule, qui frappe les montagnes Rocheuses et les plaines du nord des Etats-Unis, a battu dimanche des records de chaleur historiques dans plusieurs localités. La vague de chaleur va se poursuivre et devrait atteindre son apogée ces prochains jours.

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(Keystone-ATS) A Salt Lake City, capitale de l’Utah ou encore à Billings, plus grande ville du Montana, le mercure a atteint les 109 Fahrenheit (43 degrés Celsius), selon les données préliminaires des services météorologiques américains. Ce sont des records pour ces deux municipalités depuis le début des relevés il y a plus de 150 ans.

Jusqu’alors, le baromètre n’y était monté qu’à respectivement 107 F et 108 F (42 degrés Celsius). Cette «vague de chaleur dangereuse» va se poursuivre et «atteindra son apogée d’ici à mardi», ont averti les services météorologiques américains (NWS).

Hécatombe d’humains

Bien qu’une majorité de bâtiments aux Etats-Unis soient équipés de systèmes de climatisation et de refroidissement, les canicules font davantage de morts dans le pays que les ouragans et les inondations.

Ces fortes chaleurs menacent la santé des personnes les plus fragiles et pourraient aussi entraver la lutte contre les vastes incendies qui ravagent actuellement le Colorado et l’Utah.

Cette vague de chaleur succède à une précédente canicule qui a fait suffoquer l’est des Etats-Unis au début juillet, poussant le mercure vers les 40 degrés Celisus dans certaines villes comme New York et Philadelphie.

Partout dans le monde, les vagues de chaleur deviennent plus intenses et plus fréquentes en raison du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz.