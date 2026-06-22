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Canicule dans les écoles fribourgeoises: l’Etat interpellé

Keystone-SDA

Face aux fortes chaleurs, le SSP région Fribourg a transmis au canton un cahier de revendications visant à mieux protéger les élèves et le personnel scolaire lors des épisodes caniculaires. Le syndicat a rappelé que les températures élevées ont des conséquences directes sur les conditions de travail du personnel, sur la santé des élèves et sur l'apprentissage.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Face à la canicule, «les réponses apportées aujourd’hui demeurent très variables selon les établissements et les communes. Un cadre cantonal plus clair est nécessaire afin de garantir une protection équitable de l’ensemble des élèves et du personnel scolaire», a indiqué lundi le SSP.

Le syndicat souhaite l’élaboration de directives cantonales, la définition de critères objectifs permettant d’adapter l’organisation scolaire lors de fortes chaleurs et la mise à disposition d’équipements adaptés (ventilation, accès à l’eau potable, surveillance des températures). L’Etat doit aussi réfléchir à moyen et long terme au développement de mesures d’adaptation des bâtiments scolaires.

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