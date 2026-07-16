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Canicule de juin: 12’000 décès excédentaires recensés en Europe

Keystone-SDA

Au moins 12'000 décès excédentaires ont été enregistrés dans une dizaine de pays européens au coeur de la vague de chaleur exceptionnelle de juin, selon une compilation de données nationales réalisée par l'AFP - un bilan partiel qui risque de s'alourdir.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Entre le 22 et le 28 juin, pic de la canicule dans plusieurs pays, environ 10’000 morts en excès ont déjà été répertoriées par les instituts nationaux de sept États (Allemagne, France, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Suisse et Luxembourg).

Au décompte s’ajoutent 2200 morts liées à la canicule en Angleterre et au Pays de Galles, selon des estimations publiées par le service météorologique britannique Met Office pour la période, plus large, du 18 au 28 juin.

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