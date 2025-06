Capitale culturelle suisse: lauréats des cartes blanches dévoilés

Keystone-SDA

Les organisateurs de La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse (lcdf27) présentent les douze cartes blanches retenues pour animer les anciens abattoirs en 2027. Le site de la Métropole horlogère neuchâteloise constituera le centre névralgique de la manifestation.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Les premiers artistes sont confirmés », a indiqué mercredi l’organisation. A la suite de l’appel à projets lancé en février pour faire vivre le lieu emblématique des anciens abattoirs, 136 candidatures ont été déposées par des artistes, collectifs, associations et institutions culturelles, précise le communiqué.

L’engouement « témoigne de la vitalité, de la créativité et de la diversité de la scène artistique locale ». Les 12 projets retenus par le jury composeront les « cartes blanches » de lcdf27 et formeront une programmation « singulière, rythmée et résolument tournée vers l’expérimentation, la participation et le dialogue avec les publics ».

Jury pluridisciplinaire

Ces projets feront des anciens abattoirs un « véritable laboratoire vivant ». Chaque mois, un autre espace du site s’ouvrira pour y découvrir une nouvelle carte blanche. Le jury pluridisciplinaire, composé de personnalités issues de la scène artistique culturelle suisse et européenne, a mené ses délibérations le 26 mai.

Ses membres se sont appuyés sur plusieurs critères: la qualité artistique des propositions, leur pertinence contextuelle vis-à-vis du site, leur accessibilité ainsi que l’attention portée à la médiation et à l’inclusion. Avec ces cartes blanches, les anciens abattoirs s’ouvrent à une programmation « ambitieuse et fédératrice ».

Les cartes blanches ont pour identité: Manon Schwab & Max Havlic en janvier, Aurélie Minder et Anouck Gerber-de Vos de Baramôme en février, Gaspard Gigon, Naomi Mabanda, Steven Doutaz, Alain Perret-Gentil, Benjamin Taillard (Tenko), Paul Courlet, David Ashby en mars, la Fédération Africaine des Montagnes neuchâteloises en avril, Les Hyperartistes en mai, Jérôme Heim et Dany Petermann Boulala avec l’Association Park n′Sun en juin, Watchmaking Metropolis Orchestra en juillet, Bureaux d’architecture MacIver – Ek Chevroulet & Marginalia en août, Mathilde Aubineau & Tizian Büchi en septembre, Collaboration entre 2300 Plan 9, Ciné-club du Locle, NIFFF, La Lanterne Magique, Neuchâtel-Films & Prix Farel en octobre, Virginie Rebetez & Julie Houriet en novembre et Marie Gaitzsch en décembre.