La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Car postal en feu à Chiètres: 6 morts et 5 blessés, acte volontaire

Keystone-SDA

Six personnes sont mortes dans l'incendie d'un car postal mardi en début de soirée à Chiètres (FR). Quatre autres passagers sont blessés, a indiqué la police fribourgeoise, qui fait état d'un probable acte volontaire.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Lors d’une conférence de presse en fin de soirée, la police a fait part d’un cinquième blessé, un secouriste. Parmi les blessés, trois sont dans un état grave, un ayant été héliporté à l’hôpital. A l’heure actuelle, la police privilégie une cause humaine à l’origine de l’incendie, «et même un acte volontaire», a-t-elle précisé.

Interrogée par un journaliste, elle n’a cependant pas voulu confirmer un «acte d’immolation». Les deux porte-parole présents devant les médias ne savaient pas combien de personnes se trouvaient dans le véhicule au moment de l’incendie. Ce dernier devait relier Guin à Chiètres. L’alarme a été donnée vers 18h25.

Dans un communiqué publié en fin de soirée, la police a indiqué que «plusieurs personnes ont été retrouvées décédées, le nombre n’est pas confirmé».

Soutien psychologique

Afin d’aider l’enquête, la police a lancé un appel à témoins. Elle a annoncé l’ouverture d’une hotline (0800 261 700) destinée aux personnes ayant été témoin de l’incident ou à d’éventuels autres blessés impliqués.

«Cette nouvelle tragique nous touche tous profondément. Nos pensées accompagnent les blessés ainsi que les proches des personnes décédées. Une équipe de soutien psychologique (Care-Team) sera à la disposition des collaborateurs dès demain (mercredi)», a réagi la compagnie Car Postal, précisant être en contact étroit avec les autorités.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision