Car postal en feu à Chiètres: six morts et 5 blessés

Keystone-SDA

Au moins six personnes sont mortes dans l'incendie d'un car postal mardi en début de soirée à Chiètres (FR). Quatre autres passagers sont blessés, a indiqué la police fribourgeoise lors d'une conférence de presse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La police a fait part d’un cinquième blessé, un secouriste. Parmi les blessés, trois sont dans un état grave, un axant été héliporté à l’hôpital. A l’heure actuelle, la police privilégie une cause humaine à l’origine de l’incendie, «et même un acte volontaire», a-t-elle précisé.

Les deux porte-paroles présents devant les médias ne savaient pas combien de personnes se trouvaient dans le véhicule au moment de l’incendie. Ils ont, en outre, annoncé l’ouverture d’une hotline (0800 261 700) destinée aux personnes ayant été témoin de l’incident ou à d’éventuels autres blessés impliqués.

