Carney estime qu’il n’y a «plus rien de normal aux Etats-Unis»

Keystone-SDA

Le Premier ministre canadien Mark Carney a nié mardi avoir fait machine arrière sur son discours critique de Donald Trump prononcé la semaine dernière à Davos. Il a ajouté qu'aujourd'hui "il n'y a plus rien de normal aux Etats-Unis".

(Keystone-ATS) Des déclarations qui montrent que les tensions restent très fortes entre les grands voisins nord-américains malgré un échange téléphonique lundi entre les deux leaders qualifié de «bon» par Mark Carney.

Ce dernier a assuré mardi qu’il avait réitéré ses propos de Davos, lors de cet échange téléphonique avec le président américain.

«Pour être absolument clair, et je l’ai dit au président (Trump), je pensais exactement ce que j’ai dit à Davos», a déclaré Mark Carney.

Dans l’après-midi devant le Parlement canadien, interrogé pour savoir s’il pouvait garantir que «des négociations normales étaient en cours» avec Washington, il a ajouté: «Le monde a changé. Washington a changé. Il n’y a presque rien de normal maintenant aux Etats-Unis. C’est la vérité.»

Mais «nous avons quand même des discussions continues avec les Américains» y compris commerciales, a-t-il encore précisé.

Selon lui, le Canada a été «le premier pays à comprendre le changement de politique commerciale initié par Donald Trump» et cherche aujourd’hui à s’y adapter.

Dans son allocution, très remarquée, au Forum économique mondial de Davos, Mark Carney avait estimé que l’ordre mondial des décennies passées était «fracturé» et appelé les «puissances moyennes» à s’unir pour faire face aux forces «hégémoniques».

Ces propos avaient provoqué la colère de Donald Trump, qui avait prévenu, le lendemain à la même tribune, le Premier ministre canadien de «faire attention à ce qu’il disait», estimant que «le Canada existait grâce aux Etats-Unis».

Lundi sur Fox News, Scott Bessent avait affirmé qu’il était dans le Bureau ovale lorsque Donald Trump s’était entretenu avec Mark Carney et que ce dernier était «franchement revenu en arrière sur certaines des remarques très regrettables qu’il avait faites à Davos».

Lors de cette conversation, le Premier ministre canadien a indiqué avoir également «expliqué» au président américain l’accord commercial entre son pays et la Chine.

Samedi, Donald Trump s’était en effet dit prêt à déclencher une nouvelle bataille douanière avec le Canada si Ottawa continuait de vouloir développer ses échanges avec Pékin.