Carottes de forage de la Nagra exposées à Mellingen (AG)

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La Nagra ouvre au public ses archives de carottes de forage à Mellingen (AG). Des milliers d’échantillons de roches collectés dans le cadre de la recherche d’un site de stockage définitif des déchets nucléaires y sont exposés.

L’exposition des carottes de forage se trouve dans un bâtiment situé dans la zone industrielle de Mellingen. Elle a été présentée mardi par Matthias Braun, patron de la Société coopérative nationale pour le stockage de déchets radioactifs (Nagra).

Outre les carottes de forage, on peut aussi y voir des coraux fossilisés, des restes de reptiles primitifs et différents types de roches. Les forages ont notamment permis de découvrir à 915 mètres de profondeur un pelagosaurus, une espèce de crocodile qui vivait il y a plus de 100 millions d’années. Ses restes fossilisés sont exposés dans les archives.

La plupart des échantillons de roches sont conservés dans des caisses en bois stockées sur des étagères. Toutes portent l’inscription du lieu où elles ont été extraites du sous-sol.

Premiers forages en 1983

Les premiers forages ont été effectués en 1983 à Böttstein (AG). Les derniers datent de 2022 à Bachs (ZH). Les carottes de forage, qui ont été prélevées jusqu’à 2500 mètres de profondeur, sont un trésor qui donne un aperçu des 200 derniers millions d’années de l’histoire de la Terre dans le nord de la Suisse, souligne la Nagra.

Ces forages ont permis de choisir le site du futur dépôt en couches profondes pour le stockage des déchets radioactifs. Il sera construit à Stadel (ZH) à environ 850 mètres de profondeur. Les travaux devraient débuter en 2032. Les premiers déchets devraient y être stockés en 2050.

Les archives des carottes de forage seront accessibles au public pour la première fois le 15 juin. Les visites sont prévues par groupes de dix personnes. Il faut s’inscrire au préalable auprès de la Nagra. “Nos archives doivent être une interface entre la science et la société et permettre l’échange entre ces deux sphères”, a déclaré Matthias Braun.